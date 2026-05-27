Cisco Aktie

Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

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Performance im Blick 27.05.2026 16:04:11

Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cisco von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Cisco-Einstiegs gewesen.

Am 27.05.2025 wurde das Cisco-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 63,75 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Cisco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 156,863 Anteilen. Die gehaltenen Cisco-Aktien wären am 26.05.2026 18 561,57 USD wert, da der Schlussstand 118,33 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 18 561,57 USD entspricht einer Performance von +85,62 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cisco eine Marktkapitalisierung von 474,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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