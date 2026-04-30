Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Coca-Cola Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola am 29.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2,04 USD beschlossen. Damit wurde die Coca-Cola-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,15 Prozent erhöht. Somit zahlt Coca-Cola insgesamt 8,78 Mrd. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Coca-Cola-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,02 Prozent erhöht.

Coca-Cola-Auszahlungsrendite

Zum New York-Schluss ging die Coca-Cola-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 78,87 USD aus dem Handel. Das Coca-Cola-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,92 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,12 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Coca-Cola via New York 8,71 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 12,74 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Coca-Cola

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 2,15 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,73 Prozent zurückgehen.

Grunddaten von Coca-Cola

Die Marktkapitalisierung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Coca-Cola beträgt aktuell 338,560 Mrd. USD. Coca-Cola besitzt aktuell ein KGV von 23,00. Im Jahr 2025 erzielte Coca-Cola einen Umsatz von 48,392 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD.

Redaktion finanzen.at