WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Langfristige Investition 03.02.2026 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Coca-Cola eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Coca-Cola-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Coca-Cola-Aktie bei 42,72 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Coca-Cola-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 234,082 Coca-Cola-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 75,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 633,43 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 76,33 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Coca-Cola eine Marktkapitalisierung von 321,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: aswadie / Shutterstock

