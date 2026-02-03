Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Langfristige Investition
|
03.02.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Coca-Cola-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Coca-Cola-Aktie bei 42,72 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Coca-Cola-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 234,082 Coca-Cola-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 75,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 633,43 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 76,33 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Coca-Cola eine Marktkapitalisierung von 321,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: aswadie / Shutterstock
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Coca-Cola stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)