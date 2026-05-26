Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Profitables Coca-Cola-Investment?
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26.05.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Coca-Cola-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44,69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, befänden sich nun 2,238 Coca-Cola-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 81,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182,32 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 82,32 Prozent erhöht.
Coca-Cola erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 350,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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