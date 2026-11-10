Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Profitabler Coca-Cola-Einstieg?
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10.11.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Coca-Cola-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Coca-Cola-Papier an diesem Tag 40,94 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,443 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 234,56 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola-Aktie am 09.11.2026 auf 96,03 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 134,56 Prozent gesteigert.
Am Markt war Coca-Cola jüngst 409,33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
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|28.10.26
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|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
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|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
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|RBC Capital Markets
|29.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|86,75
|1,55%
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