Coca-Cola Aktie

Coca-Cola ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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Profitabler Coca-Cola-Einstieg? 10.11.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Coca-Cola-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Coca-Cola-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Coca-Cola-Papier an diesem Tag 40,94 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,443 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 234,56 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola-Aktie am 09.11.2026 auf 96,03 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 134,56 Prozent gesteigert.

Am Markt war Coca-Cola jüngst 409,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

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Coca-Cola Co. 86,75 1,55% Coca-Cola Co.

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