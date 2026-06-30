Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Coca-Cola-Investition
|
30.06.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Coca-Cola-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Coca-Cola-Aktie bei 70,75 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 141,343 Coca-Cola-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 681,98 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Papiers am 29.06.2026 auf 82,65 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,82 Prozent zugenommen.
Coca-Cola wurde jüngst mit einem Börsenwert von 355,42 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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