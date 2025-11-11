Coca-Cola Aktie

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

Rentables Coca-Cola-Investment? 11.11.2025 16:04:00

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Coca-Cola-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Coca-Cola-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Coca-Cola-Papier an diesem Tag 42,04 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,379 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2025 167,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,52 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 67,75 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Coca-Cola belief sich jüngst auf 304,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

