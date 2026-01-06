Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Coca-Cola-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Coca-Cola-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Coca-Cola-Aktie an diesem Tag 42,32 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 23,629 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.01.2026 1 605,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67,94 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,54 Prozent gesteigert.

Coca-Cola wurde am Markt mit 296,82 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at