Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Profitables Coca-Cola-Investment?
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14.04.2026 16:03:52
Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingebracht
Das Coca-Cola-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Coca-Cola-Papier bei 63,05 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Coca-Cola-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,586 Coca-Cola-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 121,19 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Papiers am 13.04.2026 auf 76,41 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,19 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Coca-Cola eine Börsenbewertung in Höhe von 334,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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