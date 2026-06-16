Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Profitable Coca-Cola-Anlage?
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16.06.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Coca-Cola-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,829 Coca-Cola-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.06.2026 auf 80,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,00 Prozent gesteigert.
Coca-Cola erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 355,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: aswadie / Shutterstock
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