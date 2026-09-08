Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Coca-Cola-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Coca-Cola-Papier bei 56,42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Coca-Cola-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,772 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola-Papiers auf 88,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,10 Prozent vermehrt.

Alle Coca-Cola-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 378,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at