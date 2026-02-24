Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Coca-Cola eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Coca-Cola-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 50,71 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 197,200 Coca-Cola-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.02.2026 auf 80,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 886,41 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 58,86 Prozent vermehrt.

Coca-Cola wurde jüngst mit einem Börsenwert von 346,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at