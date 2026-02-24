Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Lohnende Coca-Cola-Anlage?
|
24.02.2026 16:05:19
Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Coca-Cola-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 50,71 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 197,200 Coca-Cola-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.02.2026 auf 80,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 886,41 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 58,86 Prozent vermehrt.
Coca-Cola wurde jüngst mit einem Börsenwert von 346,20 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
16:01
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
23.02.26
|US sues Coca-Cola bottler for all-female casino networking event (Financial Times)
|
17.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)