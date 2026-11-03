Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Coca-Cola-Performance im Blick
|
03.11.2026 16:03:57
Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Coca-Cola-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 56,29 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 177,651 Coca-Cola-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 17 024,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,83 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 70,24 Prozent zugenommen.
Coca-Cola war somit zuletzt am Markt 404,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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