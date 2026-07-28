Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Coca-Cola-Anlage
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28.07.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Coca-Cola-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Coca-Cola-Papier an diesem Tag bei 68,09 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, befänden sich nun 1,469 Coca-Cola-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie auf 84,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,47 USD wert. Damit wäre die Investition um 23,47 Prozent gestiegen.
Coca-Cola markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 354,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Patryk Kosmider / Shutterstock.com
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