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Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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Coca-Cola-Anlage 28.07.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Coca-Cola-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Coca-Cola-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Coca-Cola-Papier an diesem Tag bei 68,09 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, befänden sich nun 1,469 Coca-Cola-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie auf 84,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,47 USD wert. Damit wäre die Investition um 23,47 Prozent gestiegen.

Coca-Cola markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 354,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Patryk Kosmider / Shutterstock.com

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