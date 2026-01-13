Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Coca-Cola-Aktien verdienen können.

Am 13.01.2025 wurden Coca-Cola-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 162,206 Coca-Cola-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Coca-Cola-Anteile wären am 12.01.2026 11 435,52 USD wert, da der Schlussstand 70,50 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 14,36 Prozent vermehrt.

Coca-Cola erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 303,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at