Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Coca-Cola-Investment? 13.01.2026 16:04:20

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Coca-Cola-Aktien verdienen können.

Am 13.01.2025 wurden Coca-Cola-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 162,206 Coca-Cola-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Coca-Cola-Anteile wären am 12.01.2026 11 435,52 USD wert, da der Schlussstand 70,50 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 14,36 Prozent vermehrt.

Coca-Cola erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 303,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: oneinchpunch / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

mehr Nachrichten