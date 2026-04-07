Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Coca-Cola-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Coca-Cola-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 68,37 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 146,263 Coca-Cola-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 06.04.2026 auf 77,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 294,43 USD wert. Mit einer Performance von +12,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Coca-Cola war somit zuletzt am Markt 330,55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at