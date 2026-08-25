Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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Investmentbeispiel 25.08.2026 16:03:38

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Coca-Cola-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Coca-Cola-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68,93 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hat, hat nun 14,507 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 334,54 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola-Papiers am 24.08.2026 auf 91,99 USD belief. Damit wäre die Investition 33,45 Prozent mehr wert.

Alle Coca-Cola-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 392,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Billion Photos / Shutterstock

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