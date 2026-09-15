Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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Rentabler Coca-Cola-Einstieg? 15.09.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Coca-Cola-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 15.09.2016 wurde das Coca-Cola-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Coca-Cola-Anteile bei 42,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,607 Coca-Cola-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 89,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 109,30 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 110,93 Prozent erhöht.

Der Coca-Cola-Wert an der Börse wurde auf 380,56 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: aswadie / Shutterstock

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