Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Coca-Cola eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 28.04.2016 wurde die Coca-Cola-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44,63 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 224,065 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie auf 75,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 903,43 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 69,03 Prozent gesteigert.

Alle Coca-Cola-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 329,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at