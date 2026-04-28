Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Langfristige Anlage
|
28.04.2026 16:04:24
Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 28.04.2016 wurde die Coca-Cola-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44,63 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 224,065 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie auf 75,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 903,43 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 69,03 Prozent gesteigert.
Alle Coca-Cola-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 329,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
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