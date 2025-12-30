Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Coca-Cola-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Coca-Cola-Papier bei 54,44 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hat, hat nun 18,369 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola-Papiers auf 70,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 288,76 USD wert. Damit wäre die Investition 28,88 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Coca-Cola belief sich zuletzt auf 300,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at