Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Frühes Investment
|
30.12.2025 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Coca-Cola-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Coca-Cola-Papier bei 54,44 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hat, hat nun 18,369 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Coca-Cola-Papiers auf 70,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 288,76 USD wert. Damit wäre die Investition 28,88 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Coca-Cola belief sich zuletzt auf 300,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: oneinchpunch / Shutterstock.com
