Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola verdient

Am 19.09.2013 wurde das Coca-Cola-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie betrug an diesem Tag 39,31 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investiert hätte, hätte er nun 25,439 Anteile im Depot. Die gehaltenen Coca-Cola-Papiere wären am 18.09.2023 1 483,08 USD wert, da der Schlussstand 58,30 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 48,31 Prozent gleich.

Am Markt war Coca-Cola jüngst 250,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at