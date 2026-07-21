Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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Lohnende Coca-Cola-Anlage? 21.07.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Coca-Cola eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Coca-Cola-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie betrug an diesem Tag 45,45 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 220,022 Coca-Cola-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 068,21 USD, da sich der Wert einer Coca-Cola-Aktie am 20.07.2026 auf 82,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,68 Prozent vermehrt.

Alle Coca-Cola-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 350,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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