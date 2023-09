Dow Jones 30 Industrial-Wert Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Dow eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Dow-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Dow-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Dow-Aktie bei 48,59 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Dow-Aktie investierten, hätten nun 205,804 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Dow-Papiere wären am 05.09.2023 11 152,50 USD wert, da der Schlussstand 54,19 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 11,53 Prozent.

Der Marktwert von Dow betrug jüngst 38,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at