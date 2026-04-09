Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Goldman Sachs-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 150,28 USD. Bei einem Goldman Sachs-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,665 Goldman Sachs-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.04.2026 auf 905,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 602,71 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 502,71 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Goldman Sachs betrug jüngst 256,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at