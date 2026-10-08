Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Goldman Sachs-Investition
|
08.10.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die Goldman Sachs-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 312,48 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 32,002 Goldman Sachs-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 887,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 392,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 183,93 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Goldman Sachs belief sich jüngst auf 261,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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