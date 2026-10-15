Goldman Sachs Aktie

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WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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Goldman Sachs-Investition 15.10.2026 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Goldman Sachs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Goldman Sachs-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 406,07 USD. Bei einem Goldman Sachs-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,246 Goldman Sachs-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 878,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216,40 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 116,40 Prozent angezogen.

Goldman Sachs erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 260,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images

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