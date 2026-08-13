Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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Rentable Goldman Sachs-Anlage? 13.08.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Goldman Sachs-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 13.08.2023 wurde die Goldman Sachs-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 340,73 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Goldman Sachs-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,293 Goldman Sachs-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 304,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 037,21 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 204,41 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Goldman Sachs eine Börsenbewertung in Höhe von 301,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images

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