Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Goldman Sachs-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Goldman Sachs-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Goldman Sachs-Anteile bei 325,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,072 Goldman Sachs-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 160,42 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Anteils am 09.09.2026 auf 1 028,78 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 160,42 USD entspricht einer Performance von +216,04 Prozent.

Am Markt war Goldman Sachs jüngst 301,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at