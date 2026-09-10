Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Lohnender Goldman Sachs-Einstieg?
|
10.09.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Goldman Sachs-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Goldman Sachs-Anteile bei 325,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,072 Goldman Sachs-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 160,42 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Anteils am 09.09.2026 auf 1 028,78 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 160,42 USD entspricht einer Performance von +216,04 Prozent.
Am Markt war Goldman Sachs jüngst 301,13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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