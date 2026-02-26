Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Goldman Sachs-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Goldman Sachs-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Goldman Sachs-Anteile letztlich bei 363,85 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,275 Goldman Sachs-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 253,23 USD, da sich der Wert einer Goldman Sachs-Aktie am 25.02.2026 auf 921,38 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 153,23 Prozent angewachsen.

Goldman Sachs wurde jüngst mit einem Börsenwert von 270,52 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at