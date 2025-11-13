Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 5 Jahren eingebracht

Goldman Sachs-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Goldman Sachs-Anteile an diesem Tag 219,08 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Goldman Sachs-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,565 Goldman Sachs-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 838,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 829,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 282,95 Prozent erhöht.

Am Markt war Goldman Sachs jüngst 243,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

