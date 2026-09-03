Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Goldman Sachs-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Goldman Sachs-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 730,56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Goldman Sachs-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,137 Goldman Sachs-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,49 USD, da sich der Wert einer Goldman Sachs-Aktie am 02.09.2026 auf 1 004,42 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,49 Prozent angewachsen.

Alle Goldman Sachs-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 292,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at