Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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Frühes Investment 03.09.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Goldman Sachs-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Goldman Sachs-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 730,56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Goldman Sachs-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,137 Goldman Sachs-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,49 USD, da sich der Wert einer Goldman Sachs-Aktie am 02.09.2026 auf 1 004,42 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,49 Prozent angewachsen.

Alle Goldman Sachs-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 292,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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