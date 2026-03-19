Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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Profitabler Goldman Sachs-Einstieg? 19.03.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Goldman Sachs-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Goldman Sachs-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 557,34 USD. Bei einem Goldman Sachs-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,179 Goldman Sachs-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 805,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,52 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,52 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs belief sich zuletzt auf 240,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images

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