Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Goldman Sachs abgeworfen

Vor Jahren Goldman Sachs-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Goldman Sachs-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 167,62 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,966 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.08.2023 2 094,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 351,10 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 109,46 Prozent.

Alle Goldman Sachs-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 118,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at