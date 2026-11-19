So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Goldman Sachs-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Goldman Sachs-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 210,35 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,540 Goldman Sachs-Papiere. Die gehaltenen Goldman Sachs-Anteile wären am 18.11.2026 41 510,82 USD wert, da der Schlussstand 873,18 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 315,11 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Goldman Sachs eine Börsenbewertung in Höhe von 253,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at