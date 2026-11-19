Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Rentabler Goldman Sachs-Einstieg?
|
19.11.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Goldman Sachs-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Goldman Sachs-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 210,35 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,540 Goldman Sachs-Papiere. Die gehaltenen Goldman Sachs-Anteile wären am 18.11.2026 41 510,82 USD wert, da der Schlussstand 873,18 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 315,11 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Goldman Sachs eine Börsenbewertung in Höhe von 253,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com
Nachrichten zu Goldman Sachs
|
16.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
12.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Goldman Sachs-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
11.11.26
|Börse New York: Dow Jones am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.11.26
|Goldman Sachs expects Anthropic revenue to exceed $600bn by 2030 (Financial Times)
|
09.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Goldman Sachs
|12.08.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Goldman Sachs
|770,00
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.