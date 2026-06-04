Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Goldman Sachs-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Goldman Sachs-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 155,67 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Goldman Sachs-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64,238 Goldman Sachs-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Goldman Sachs-Papiers auf 1 041,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66 873,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 568,74 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs bezifferte sich zuletzt auf 314,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at