Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Goldman Sachs-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Goldman Sachs-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Goldman Sachs-Anteile bei 293,50 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,341 Goldman Sachs-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 913,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 311,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 211,18 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Goldman Sachs belief sich zuletzt auf 281,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at