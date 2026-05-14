Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|Goldman Sachs-Investment
|
14.05.2026 16:04:16
Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Goldman Sachs-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 611,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,351 Goldman Sachs-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 621,65 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Papiers am 13.05.2026 auf 955,42 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 56,22 Prozent.
Am Markt war Goldman Sachs jüngst 278,50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images
Nachrichten zu Goldman Sachs
|
14.05.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
14.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
07.05.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.05.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in Grün (finanzen.at)