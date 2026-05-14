Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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Goldman Sachs-Investment 14.05.2026 16:04:16

Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Goldman Sachs-Aktie: So viel hätte eine Investition in Goldman Sachs von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Goldman Sachs-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Goldman Sachs-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 611,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,351 Goldman Sachs-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 621,65 USD, da sich der Wert eines Goldman Sachs-Papiers am 13.05.2026 auf 955,42 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 56,22 Prozent.

Am Markt war Goldman Sachs jüngst 278,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Chris Hondros/Getty Images

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