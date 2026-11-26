Wer vor Jahren in Goldman Sachs eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Goldman Sachs-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 816,01 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Goldman Sachs-Aktie investiert, befänden sich nun 0,123 Goldman Sachs-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 801,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,16 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1,84 Prozent.

Am Markt war Goldman Sachs jüngst 232,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at