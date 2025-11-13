Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Frühe Investition
|
13.11.2025 16:03:46
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Home Depot-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Home Depot-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 120,00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Home Depot-Aktie investiert, befänden sich nun 0,833 Home Depot-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2025 auf 371,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 309,27 USD wert. Mit einer Performance von +209,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Home Depot eine Börsenbewertung in Höhe von 372,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depot Inc., Themehr Nachrichten
|
13.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Home Depot-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.11.25
|Handel in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
11.11.25