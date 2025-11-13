Home Depot Aktie

Home Depot

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

Frühe Investition 13.11.2025 16:03:46

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Home Depot-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Home Depot-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Home Depot-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 120,00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Home Depot-Aktie investiert, befänden sich nun 0,833 Home Depot-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2025 auf 371,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 309,27 USD wert. Mit einer Performance von +209,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Home Depot eine Börsenbewertung in Höhe von 372,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

