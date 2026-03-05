Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 10 Jahren eingebracht

Home Depot Aktie
Vor 10 Jahren wurde das Home Depot-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Home Depot-Anteile bei 125,56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,796 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 293,97 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Anteils am 04.03.2026 auf 369,11 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 193,97 Prozent angewachsen.
Home Depot markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 365,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
