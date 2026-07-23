Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Lohnendes Home Depot-Investment?
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23.07.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Home Depot-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 136,52 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 73,249 Home Depot-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 278,49 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Anteils am 22.07.2026 auf 331,45 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 142,78 Prozent vermehrt.
Der Home Depot-Wert an der Börse wurde auf 329,11 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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