Lukrative Home Depot-Investition? 08.01.2026 16:05:43

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Home Depot eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.01.2016 wurde das Home Depot-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 123,90 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,071 Home Depot-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Home Depot-Papiers auf 349,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 817,27 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +181,73 Prozent.

Der Börsenwert von Home Depot belief sich zuletzt auf 347,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

