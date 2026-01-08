Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Lukrative Home Depot-Investition?
|
08.01.2026 16:05:43
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 10 Jahren eingefahren
Am 08.01.2016 wurde das Home Depot-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 123,90 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,071 Home Depot-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Home Depot-Papiers auf 349,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 817,27 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +181,73 Prozent.
Der Börsenwert von Home Depot belief sich zuletzt auf 347,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
