Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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Langfristige Performance 14.05.2026 16:04:16

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Home Depot-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Home Depot-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 290,47 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,443 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 302,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 041,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,16 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Home Depot eine Börsenbewertung in Höhe von 308,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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