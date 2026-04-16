Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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Home Depot-Performance 16.04.2026 16:04:04

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Home Depot-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Home Depot-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Home Depot-Papier bei 292,19 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Home Depot-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,342 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.04.2026 auf 338,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,99 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 15,99 Prozent.

Home Depot erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 340,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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