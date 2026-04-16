Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Home Depot-Performance
|
16.04.2026 16:04:04
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Home Depot-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Home Depot-Papier bei 292,19 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Home Depot-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,342 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.04.2026 auf 338,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,99 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 15,99 Prozent.
Home Depot erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 340,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depot
|
16.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.04.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
10.04.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
10.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones verliert mittags (finanzen.at)
|
10.04.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Home Depot von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Home Depot
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Home Depot
|285,80
|-0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.