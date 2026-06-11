Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Home Depot-Aktie gebracht.

Am 11.06.2023 wurde das Home Depot-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Home Depot-Aktie letztlich bei 297,35 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Home Depot-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 33,630 Home Depot-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 725,41 USD, da sich der Wert einer Home Depot-Aktie am 10.06.2026 auf 318,92 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 725,41 USD entspricht einer Performance von +7,25 Prozent.

Der Börsenwert von Home Depot belief sich zuletzt auf 320,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at