Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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Lukrative Home Depot-Investition? 09.07.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Home Depot-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Home Depot-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Home Depot-Aktie 302,81 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Home Depot-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,330 Home Depot-Anteilen. Die gehaltenen Home Depot-Anteile wären am 08.07.2026 111,03 USD wert, da der Schlussstand 336,21 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 11,03 Prozent gleich.

Home Depot erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 344,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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