Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Profitabler Home Depot-Einstieg?
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29.10.2026 16:03:51
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Home Depot-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Home Depot-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 276,46 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Home Depot-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,617 Home Depot-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 148,67 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Papiers am 28.10.2026 auf 317,56 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 148,67 USD, was einer positiven Performance von 14,87 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Home Depot belief sich jüngst auf 317,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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