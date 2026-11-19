Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Lohnender Home Depot-Einstieg?
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19.11.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätte ein Investment in Home Depot von vor einem Jahr eingebracht
Am 19.11.2025 wurde das Home Depot-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 334,50 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hat, hat nun 2,990 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 009,39 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Anteils am 18.11.2026 auf 337,64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,94 Prozent.
Home Depot wurde am Markt mit 338,81 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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