Vor Jahren Home Depot-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.11.2025 wurde das Home Depot-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 334,50 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hat, hat nun 2,990 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 009,39 USD, da sich der Wert eines Home Depot-Anteils am 18.11.2026 auf 337,64 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,94 Prozent.

Home Depot wurde am Markt mit 338,81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at