Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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Home Depot-Investition im Blick 19.03.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätte eine Investition in Home Depot von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Home Depot-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 19.03.2023 wurde das Home Depot-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Home Depot-Aktie bei 288,39 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 34,675 Home Depot-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.03.2026 11 475,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 330,93 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,75 Prozent vermehrt.

Home Depot erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 331,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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