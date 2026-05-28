Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Home Depot-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Home Depot eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Home Depot-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 133,94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,747 Home Depot-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Home Depot-Aktien wären am 27.05.2026 237,31 USD wert, da der Schlussstand 317,85 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 237,31 USD, was einer positiven Performance von 137,31 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Home Depot einen Börsenwert von 309,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at