Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Lukrative Home Depot-Anlage?
|
28.05.2026 16:04:38
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Home Depot-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Home Depot-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 133,94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,747 Home Depot-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Home Depot-Aktien wären am 27.05.2026 237,31 USD wert, da der Schlussstand 317,85 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 237,31 USD, was einer positiven Performance von 137,31 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Home Depot einen Börsenwert von 309,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depot
|
28.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Home Depot-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.05.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
27.05.26
|Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
27.05.26